Le Barcarès installe des blocs de béton anti-voiture bélier, en forme de Legos

C'est un peu la nouvelle attraction au Barcarès. Près de 200 blocs de béton anti-voiture bélier sont installés un peu partout dans la commune des Pyrénées-Orientales. Mais ils ont une drôle de forme.

"Quand je les ai vus, j'ai tout de suite pensé à des legos !", reconnaît Jessica, une passante. C'est exactement ce que le maire voulait. Alain Ferrand, ravi du résultat. "Un soir, je me baladais dans la ville et j'ai vu ces blocs alignés. J'ai trouvé ça moche. Et en même temps, il y a ces petits picots qui permettent de les emboîter."

Il ne manquait plus qu'un coup de pinceau. Ni une ni deux, le maire décroche son téléphone et appelle le peintre de la commune, Franck Maurence. "J'ai trouvé l'idée très bonne", reconnaît le peintre. "Les couleurs remplissent l'espace, on ne voit plus les blocs de béton! La vie semble plus joyeuse."

"Ce genre de mobilier va faire partie de notre quotidien, donc il faut l'intégrer au paysage." - Alain Ferrand, le maire du Barcarès Copier

Du jaune, du rouge, du bleu, du vert... Un véritable arc-en-ciel en béton. "Je croyais que c'était des limites de parking", sourit Philippe, un barcarésien. "Ça fait pas anti-bélier, mais tant mieux !"

"Je croyais que c'était pour décorer!" - Jessica Copier

Franck Maurence espère même donner l'idée à d'autres villes. "Pourquoi pas des blocs de béton façon Gaudi à Barcelone ?"