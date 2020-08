Le Barcarès : l'accès aux plages interdit la nuit et le port du masque obligatoire sur les places publiques

Le maire du Barcarès, Alain Ferrand, a décidé d'interdire l'accès aux plages la nuit et de rendre obligatoire le port du masque sur les places publiques, via des arrêtés municipaux, du lundi 3 août jusqu'au 31 août 2020.

Plages interdites de minuit et demi à 5 heures et port du masque sur les places publiques

Deux décrets entrés en vigueur lundi 3 août. Le premier interdit l'accès aux plages du Barcarès entre minuit et demi et cinq heures du matin. Le second concerne le port "d'un dispositif de protection nasale et buccale" sur les places publiques de la ville.

Plages interdites la nuit

D'après la municipalité, il a été constaté des rassemblements le soir sur les plages du Barcarès, principalement "causés par la fermeture des établissements de nuit", dans un contexte de fort afflux touristique. Des réunions où "les gestes barrières, afin de lutter contre la propagation du Covid-19, ni la propreté des plages ne sont respectés" puisque des déchets de verre ont été retrouvés lors du nettoyage matinal des plages.

Ainsi, l'arrêté interdisant l'accès aux plages de nuit est entré en vigueur ce lundi et se termine le 30 août.

Masque obligatoire sur les places publiques

Sont concernées la place du Tertre, la place de la République, la place de la Coudalère, le site du Lydia et "l'ensemble des marchés non couverts".

L'arrêté justifie : "considérant que la covid-19 continue de circuler, que des clusters apparaissent 'régulièrement', que la ville du Barcarès connait une affluence touristique importante durant la saison estivale et que pour certains des lieux la distanciation physique ne peut être respectée, comme les gestes barrières [...]" la municipalité décide d'imposer "un dispositif de protection nasale et buccale" sur les places publiques de sa ville.

Cette obligation du port du masque ne s'applique toutefois "pas aux personnes handicapées munies d'un certificat médical" justifiant de cette dérogation.

Dans les deux cas, "des panneaux d'information seront mis en place", informe la municipalité du Barcarès. Les contrevenants seront sanctionnés d'une amende et poursuivis en justice.