Le barrage de la CNR à Bourg-lès-Valence prend des couleurs

La Compagnie Nationale du Rhône a lancé ce vendredi soir l'illumination de sa centrale hydroélectrique à Bourg-lès-Valence grâce à plus de deux mille diodes de plusieurs couleurs.

Il n'y a pas que les villes qui fêtent la lumière , il y a aussi un barrage de la CNR.

comme c'était déjà le cas il y a quelques années.

La CNR veut mettre en valeur cet ouvrage qui produit plus d'1 milliard et demi de kilowatt/heure par an , soit la consommation d'une ville de 520 mille habitants.