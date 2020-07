Le barrage de Roselend dans le Beaufortain atteint un niveau historique

L'eau du barrage n'a jamais été haute, aussi tôt dans la saison - un porte parole d'EDF

Le niveau de la retenue de Roselend est actuellement de 1555,21 m, proche du niveau maximal déjà atteint (1556,30 m). L'exploitant du barrage apporte immédiatement une précision " ce n'est pas parce que les centrales n'ont pas tourné pendant le confinement, contrairement à la rumeur qui circule dans le Beaufortin". En revanche, c'est vrai explique EDF que la consommation électrique a été moins importante à ce moment là.

Par ailleurs le lac artificiel a été haut très tôt dans la saison et cela pourrait aussi s'expliquer par la fermeture prématurée des stations de ski, grande consommatrice d'énergie et d'eau pour les canons à neige notamment. Mais sur ce dernier point EDF ne s'exprime pas.

Les branches de certains arbres immergent à peine de l'eau © Radio France - Anabelle Gallotti

C'est magnifique, c'est que du bleu, du vert, fabuleux - Françoise, qui a une vue imprenable sur le lac

Françoise gère le Chalet de Roselend, un hôtel-restaurant, qui a une vue imprenable sur le barrage "c'est la première fois en 12 ans que je vois cela. C'est la première chose que les gens nous dise. Les arbres sont complétement immergés. c'est fabuleux. Quand le lac n'est pas plein au contraire, on voit des bandes de sable, pas très jolies. En ce moment c'est magnifique".

Françoise ajoute qu'elle a aussi vu un spectacle moins réjouissant depuis que le lac est aussi haut : plusieurs chamois s'y sont noyés. Selon elle, ils viennent s'abreuver, mais comme "les plages"sont sous l'eau, ils tombent dans le lac et ont du mal à ressortir. Certain même n'arrive pas du tout à remonter sur les berges et se noient.