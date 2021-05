Le barrage de Sainte-Cécile-d'Andorge remis à niveau pour faire face au changement climatique

Pour anticiper les effets du changement climatique, le Département du Gard a décidé de remettre à niveau le barrage de Sainte-Cécile-d'Andorge. Le chantier aura lieu entre 2024 et 2027. Une concertation préalable a lieu jusqu'au 31 juillet 2021.

Mis en service en 1967, le barrage écrêteur de crues de Sainte-Cécile-d'Andorge construit sur le Gardon d'Alès (45 mètres de haut, 154 mètres de longueur) permet de stocker temporairement d'importants volumes d'eaux lors d'épisodes pluvieux particulièrement violents. Il contribue également à maintenir un niveau d'eau satisfaisant dans le Gardon, notamment en période estivale. Pour être sûr qu'il résiste aux situations les plus extrêmes, l'ouvrage va faire l'objet d'une mise à niveau dans le cadre du plan "Eau et Climat" adopté en 2020 par le Département. L'objectif : augmenter sa capacité d’évacuation des crues de plus de 1 000 m3/seconde. La capacité hydraulique du barrage des Cambous situé en aval sera aussi nécessaire, les deux ouvrages étant inter-dépendants.

Le chantier se déroulera de 2024 à 2027

Avant l'ouverture du chantier prévu entre 2024 et 2027, une concertation est lancée. Elle se terminera le 30 juillet 2021. Deux réunions d'information et de participation sont prévues. La première réunion publique aura lieu le 27 mai 2021 à 20h30 en visioconférence Zoom. Les inscriptions ont eu lieu jusqu'au 26 mai sur le site internet du Département. Pendant toute la durée de cette concertation, une plateforme de concertation est également ouverte à l’adresse : colidee.com/CD30