Le Bas-Rhin placé en vigilance grand froid, jusqu'à moins 10 degrés ressentis par endroits

Météo France annonce un épisode de grand froid qui va toucher le Bas-Rhin à partir de ce jeudi minuit. Les températures ressenties pourront atteindre jusqu'à moins 10 degrés par endroits. Ce phénomène devrait durer jusqu'à ce lundi.

ⓘ Publicité

Une cellule de suivi de la situation ouverte par la préfecture

La préfecture a décidé de déclencher le niveau 2 du plan grand froid. Cela veut dire qu'en plus du dispositif grand froid annoncé le 12 décembre (ouverture de gymnases, extension des maraudes et des accueils de jour) les services de police, de gendarmerie et de secours sont mobilisés pour repérer des personnes vulnérables. Une cellule de suivi de la situation est ouverte indique les autorités.

La préfecture rappelle qu'en raison de grand froid, il est recommandé d'éviter des expositions prolongées dans le froid, notamment le soir et la nuit. Si vous devez prendre la route, mieux vaut vous informer avant.