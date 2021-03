Le bateau VandB Mayenne de Maxime Sorel, transporté en convoi exceptionnel, arrive ce jeudi à Laval

Cela va être l'attraction à Laval pendant deux semaines. Après avoir traversé la Bretagne en convoi exceptionnel, le bateau VandB Mayenne de Maxime Sorel débarque en Mayenne ce jeudi en début d'après-midi et va rester accosté sur les quais de Laval jusqu'au 28 mars.

Un bateau sur la route, ce n'est pas banal ! C'est pourtant ce qu'a mis en place le département de la Mayenne pour acheminer le voilier de Maxime Sorel à Laval. Le monocoque de 18 mètres de long est parti ce mercredi après-midi à 14 heures de Concarneau, dans le Finistère où il avait été préparé pour la course du Vendée Globe. L'arrivée du bateau est prévue ce jeudi à 13 h 30 à Laval.

Traversée de la Bretagne et mise à l'eau à Laval

Un convoi exceptionnel est sur la route depuis ce mercredi après-midi pour transporter l'Imoca de 18 mètres de long jusqu'en Mayenne. Le voilier a emprunté des routes nationales en passant près de Quimperlé, Lorient, Ploërmel et Rennes. Il va entrer dans notre département par La Gravelle puis il empruntera la RD 157 et passera par les communes de Loiron et Saint Berthevin.

L'arrivée à Laval du VandB Mayenne est prévue à 13h30 ce jeudi après-midi, à condition bien sûr que le convoi ne soit pas retardé par un accident sur la route. Le convoi va passer devant l'Espace Mayenne puis pont de Pritz et rue de la Filature. Le voilier va ensuite être mis à l'eau côté rive gauche, au niveau du quai Béatrix de Gâvre puis il traversera la Mayenne pour rejoindre la rive droite. Le bateau de Maxime Sorel va rester devant le Cinéville de Laval jusqu'au 28 mars.

Les visites du public vont commencer ce samedi 12 mars. Un millier de chanceux pourront découvrir le bateau avec lequel le skipper malouin a fini 10e du Vendée Globe. Les places, ouvertes au public sur le site du département de la Mayenne, sont parties samedi dernier en l'espace de 30 minutes.

