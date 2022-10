Le bâtiment écoresponsable de l'office de tourisme de Saint-Privat-de-Champclos à nouveau récompensé

Jean-François Daurès, l'architecte qui a réalisé en 2011 le bureau touristique de Saint-Privat-de-Champclos (Gard) était en avance pour construire un bâtiment éco-responsable. Il avait déjà été récompensé en 2019 par la Région Occitanie pour sa démarche. L'édifice est en effet entièrement démontable et réutilisable grâce à sa structure en bambous d'Anduze. Il permet également de réaliser un maximum d'économie sur le plan énergétique grâce au toit végétalisé avec des plantes méditerranéennes, qui permet de conserver la chaleur en hiver et de rafraîchir l'intérieur naturellement en été. L'architecte vient de décrocher deux nouveaux prix prestigieux : le premier prix de l'innovation du Trophée des Bâtiments Résilients décerné par la Mission Nationale des Risques Naturels et la FFB au Salon Batimat 2022 à Paris et la mention "bâtiments recyclables" au Trophée des Bâtiments Circulaires 2022 Organisé par l’association "Construction21" / Booster du réemploi.

Comme une maison de "Hobbit"

Le bâtiment construit à côté de la mairie de Saint-Privat possède un diamètre de 8m45. D'une surface de 57 m², il est réalisé en bambous, pins douglas traités à l'huile de lin, fibres de bois, sphaigne fraîche et pierres de pays. Il ne consomme que 50 Watts/h en crête. De loin, l'édifice fait penser à une capitelle ou à une maison de Hobbit. Rattaché à l'office de tourisme Cèze-Cévennes, il ouvre en saison estivale.