Le bâtiment touché par un incendie à Laval était squatté depuis un mois et abandonné depuis des décennies

Un incendie s'est déclaré très tôt vendredi 28 février dans un bâtiment boulevard Félix Grat à Laval. C'est en fait un matelas qui a pris feu dans un squat mais heureusement sans faire de blessé.

Ce squat dure depuis plusieurs semaines et les riverains s'en sont rendus compte. Marie Claude passe devant ce bâtiment pour aller chez son kiné et c'est un trajet qu'elle fait plusieurs fois par semaine. "Il y a un mois, j'ai vu que la porte avait été cassée pour mettre une nouvelle serrure", explique-t-elle.

Juste après cela, Jeannine qui habite l'immeuble d'en face, a remarqué qu'il y avait du mouvement :

Une fois, j'ai vu un couple avec des enfants. Ils ont comme disparus, je pense donc qu'ils sont rentrés dans la maison, ils n'ont pas pu filer sur le trottoir. Des voisins ont aussi vu des jeunes avec des chiens, plusieurs fois

Depuis sa fenêtre, Jeannine a aussi vue sur la terrasse de ce bâtiment qui est régulièrement inondée. Elle voit que les murs se délabrent. Bref, tout tombe en ruines au moins depuis qu'elle est installée ici. Cela fait un peu plus de 20 ans :

On ne peut pas laisser des maisons abandonnées comme ça dans le centre-ville. On en arrive à ça et quelqu'un aurait pu mourir. Ces maisons vides devraient être habitées ou alors, on les rase mais on fait quelque chose

Jeannine a alerté la mairie en 2019, elle a reçu un récépissé et puis, plus rien. France Bleu Mayenne n'a pas eu non plus de retour de la mairie de Laval.