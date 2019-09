Le bâtonnier de Grenoble justifie le mouvement de sa profession : "30% des avocats sont payés moins de 2000€"

Grenoble, France

Le député de l'Isère Olivier Véran a beau dire sur France Bleu que la réforme n'est pas ficelée et qu'il est urgent d'attendre, il reçoit quand même ce lundi une bonne partie des professions libérales aujourd'hui. A commencer par les avocats, qui réfutent absolument l'idée de devoir rejoindre le régime général.

Une quarantaine d'avocats du barreau de Grenoble ont fait le déplacement à Paris pour une opération "marée noire" et nombre d'audiences étaient reportées dans les différentes juridictions du secteur.

Les avocats ne sont pas des nantis ! - David Roguet

David Roguet le bâtonnier de Grenoble, explique : "On dit que les avocats sont des nantis, des privilégiés, ils ne le sont pas. Qu'il y ait un débat sur l'équilibre du régime général, il faut l'avoir. Il y a un principe de réalité. Ce régime général est plombé par les régimes spéciaux, le régime des avocats n'est pas un régime spécial.

C'est un régime "autonome", comme les médecins par exemple. Aucun privilège particulier. L'avocat ne cotise pas moins ni moins longtemps que les autres. Pour des pensions qui sont équivalentes aux autres. Et c'est un régime qui n'est pas déficitaire ! Et qui permet ainsi d'assurer une solidarité vis-à-vis de nos confrères les plus modestes. 30% des avocats ont un revenu équivalent à moins de 2000€, souvent les commis d'office et les avocats qui travaillent à l'aide juridictionnelle et assurent des permanences".

