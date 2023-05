Le BBD joue sa place pour les demi-finales des playoffs de PRO B face à Antibes

Après une victoire à domicile vendredi 19 mai, et une défaite sur la Côte d'Azur lundi 22, le Boulazac Basket Dordogne joue ce jeudi 25 mai à 20h00 au Palio la belle des quarts de finale des playoffs de PRO B. la dernière chance de se qualifier pour les demi-finales.

ⓘ Publicité

"On compte sur le sixième homme" - Alexandre Ménard, entraîneur du BBD

L'équipe a tiré les enseignements de sa défaite lors du match retour. "Je pense qu'on doit faire un peu plus attention au ballon, car nous en avons perdu 19, c'est beaucoup", reconnait l'entraineur boulazacois Alexandre Ménard. "Je pense également qu'il faut qu'on soit un petit peu plus agressif, peut être un peu plus constants dans les efforts sur 40 minutes. Il faut qu'on joue notre jeu tout simplement et qu'on profite au maximum du Palio qui, j'espère, va nous pousser. On a besoin de se retrouver dans notre antre. On s'est bagarré toute l'année pour mériter cet avantage du terrain, et voilà, on y est et c'est tant mieux. On va encore une fois profiter de notre sixième homme pour faire le match le plus abouti possible".

Le mental va faire la différence

Pour Nicolas de Jong qui joue ses derniers matchs professionnels, le mental risque de faire la différence. "Aucune des deux équipes n'est fraîche physiquement", reconnait le pivot boulazacois. "Nous encore moins à cause de nos absents. Mais là, ça va être les aspects mentaux, on est à la maison, devant notre public. Un public qui nous a soutenus toute l'année, avec qui on a pu partager des bons moments et y croire jusqu'au bout. C'est 40 minutes tout donner, pas de regrets. Je pense qu'on a les armes, ils les ont aussi. Mai voilà, il va falloir se battre et réitérer ce qu'on a fait vendredi dernier".

Boulazac-Antibes, match à vivre en direct sur France Bleu Périgord ce jeudi 25 mai à 20h00 grâce au commentaire de Xavier Dalmont. La soirée, animée par Francis Lacour débute à 19h30.