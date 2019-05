Concarneau : le Bel-Espoir retrouve la mer

Concarneau, France

La mise à l’eau de cette réplique du voilier emblématique du Père Jaouen s’est faite en petit comité, lundi 6 mai. Une dizaine d'ouvriers du chantier Piriou de Concarneau en charge de la construction, et des membres de l'association ont réalisé minutieusement la manœuvre, sous les applaudissements des personnes présentes. L'opération a duré près d'une heure. Le navire de 80 tonnes et d'une trentaine de mètres de long a été mis à l'eau, grâce à un élévateur à sangles.

Notre mission était de refaire une coque à l'identique du Bel-Espoir - Vincent Faujour, directeur général du chantier Piriou.

Le Bel-Espoir, construit en 1944, avait subi de gros dommages après s'être couché sur le flanc lors d'une tempête en février 2017. En raison de l'ampleur des travaux de réparation, l’association des amis du jeudi-dimanche (AJD), propriétaire du voilier, avait alors décidé de construire une nouvelle coque. Le but : "refaire une coque _à l'identique du Bel-Espoir_", précise Vincent Faujour, le directeur général du chantier Piriou.

La construction de la coque a coûté 750 000 euros à l'AJD. © Radio France - Alizée Touami

Le chantier a duré "environ 4 mois", selon le directeur général. C'est le temps qu'il a fallu aux ouvriers pour redonner vie à ce trois-mâts. Cette fois, la coque est en acier, non plus en bois. "Ce Bel-Espoir est un peu plus long est un peu plus large à cause des matériaux utilisés. Il est aussi un petit peu plus performant", souligne Fanny Hamon, vice-présidente des AJD.

Entre 1,5 et 2 millions d'euros

Il s'agit de la première étape de la reconstruction du trois-mâts. L'association a déjà déboursé près de 750 000 euros pour la coque. La goélette sera encore en chantier pendant deux ans. Fanny Hamon ajoute : " Maintenant tous les aménagements intérieurs, le gréement, le moteur sont à finaliser."

Pour terminer le chantier du voilier, l’association doit récolter entre 1,5 et 2 millions d'euros. L'objectif est de naviguer et d’embarquer des jeunes le plus rapidement possible, pour poursuivre la mission du Père Jaouen.