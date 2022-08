Le bel été 2022 des châteaux du Loiret : les touristes sont de retour

L'été n'est pas fini mais déjà les châteaux du Loiret se frottent les mains ! Les touristes sont nombreux, après les années Covid (2020-2021) la fréquentation est en forte progression.

Au château de Sully-sur Loire, le nombre de visiteurs a augmenté de +5% en juillet et +35% en août par rapport à la même période l'an dernier. La tendance est identique au château de Chamerolles dans le pithiverais qui affiche une progression de +15% comparé à 2021.

Retour en force des Européens

Cet été est excellent reconnait Sophie Pirou, la responsable des deux sites. "Il marque vraiment le retour des visiteurs après les deux dernières années marquées par l'épidémie de covid".

Et les touristes étrangers sont nombreux. Ils représentent 30% du public à Sully. "Nous avons beaucoup de frontaliers, des Néerlandais, des Belges, des Allemands et les Espagnols aussi sont de retour. Cela fait plaisir, c'est une vraie nouveauté par rapport aux deux années précédentes" conclue Sophie Pirou.

Le château de Sully à Sully sur Loire © Radio France - Anne Oger

Au château-musée de Gien également, l'heure est à la satisfaction, cet été 2022 est un excellent crû. Avec 5700 visiteurs accueillis en août, le bilan est plus que positif. C'est une hausse de près de 82% par rapport à l'an passé, se félicite la responsable du château Marie-Pierre Le Men.

Il y a beaucoup d'enthousiasme

"C'est un très bel été parce qu'en termes de fréquentation sur les mois de juin-juillet-août, nous retrouvons quasiment le niveau de 2019 qui est l'année de référence et il y a beaucoup d'enthousiasme, les gens nous le disent et cela nous fait vraiment plaisir".

A Lorris enfin, le Musée de la résistance et de la déportation, connait aussi une augmentation du nombre de ses entrées, dont beaucoup viennent découvrir l'exposition temporaire "Les femmes dans la Résistance" et les visiteurs Loirétains sont ici clairement les plus nombreux.