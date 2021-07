Le Belem n'accueille plus de visiteurs à la Rochelle à cause du Covid

Le célèbre trois-mâts, le Belem ne se visite plus pour l'instant. Il est amarré dans le bassin des Chalutiers de la Rochelle, mais à cause du Covid, impossible de monter à bord et de découvrir son histoire. Un des membres de l'équipe est positif au Covid. Tous les autres employés font l'objet d'un dépistage. Par précaution, il n'y aura pas de visites pendant cette escale rochelaise, c'est-à-dire jusqu'au 26 juillet. Le Belem espère pouvoir assurer sa navigation vers Brest prévu le 27, mardi prochain...