Péronne, France

Près de 700 bénévoles sont engagés auprès de la Croix-Rouge dans la Somme. Une partie d'entre-eux seront réunis ce samedi à Péronne. Assemblée annuelle qui tournera autour d'une question : "Sommes-nous prêts à répondre à une situation de catastrophe ?"

Catastrophe naturelle, déraillement de train, accident industriel ou attentat : les bénévoles de l'association se tiennent prêts à intervenir si un évènement de ce type se produisait. Des scénarios qui seront évoqués pendant leur rassemblement. Pour en parler, Michel Cadet, le président de la Croix-Rouge de la Somme était l'invité de France Bleu Picardie à 8h10.

Il a aussi évoqué le taux de formation aux premiers secours au sein de la population Française : "Nous avons eu beaucoup de demandes de stages dans la foulée des attentats de Paris et de Nice, mais ce chiffre a baissé : on a tendance à oublier. Il y a pourtant une vraie nécessité à se former en France. Seulement 20% de la population dit connaître les gestes qui sauvent. Ce taux monte à 70% en Allemagne, voire à 90% dans les pays scandinaves. _En Allemagne, vous ne pouvez passer le permis de conduire que si vous justifiez d'une formation aux premiers secours_. On commence à songer à instaurer cette obligation en France. C'est ce qu'il faudrait faire pour qu'on arrive à un taux correct."