Le berceau des grands parfumeurs Galimard ... est en Côte-d'Or !

Les patrons de la célèbre marque de parfums de Grasse, en Provence, viennent de découvrir les origines de la famille Galimard. Et ils sont remontés jusqu'à un Antoine Galimard, de Mornay-sur-Vingeanne en Côte-d'Or !

La famille Galimard originaire .... de Mornay sur Vingeanne ! Les Galimard avec un seul L. Pas ceux des livres mais ceux des parfums de luxe de Grasse, dans le Sud de la France. Les patrons de la célèbre marque étaient remontés jusqu'à la création de l'entreprise en 1747, mais n'en savait pas plus. Ils se sont lancés dans d'énormes recherches généalogiques, qui les ont mené jusqu'à la Côte-d'Or.

Un acte de mariage à Mornay, en 1659

Tout est parti d'un acte de mariage daté de 1659. Celui de Jean Galimard, "fils d'Antoine Galimard du lieu de Mornay sur Vingeanne." Et voilà donc les célèbres parfumeurs de Grasse, originaires de la Côte d'Or ! Les enfants d'Antoine seraient en fait descendus à Grasse vendre les peaux tannées et parfumées de leur père, très probablement agriculteur. Dans les actes retrouvés par la famille Roux, désormais à la tête des parfums Galimard, Jean et ses frères sont ainsi présentés comme des "marchands gantiers", puis comme des "gantiers parfumeurs". La parfumerie familiale était née. Elle est crée par un second Jean Galimard, arrière-petit-fils d'Antoine, en 1747.

Un acte de mariage de 1659 mentionne un Antoine Galimard de Mornay-sur-Vingeanne. © Radio France - Faustine Mauerhan

Une fierté pour Mornay-sur-Vingeanne

Roger Raillard, le maire du village, a presque d'abord cru à une blague. "_On a reçu un coup de téléphone à la mairie, se souvient l'élu. C'était la maison Galimard qui nous apprenait qu'un Antoine Galimard était né à Mornay. Pour nous c'est une grande fierté évidemment. Avec la fille au chat des frères Quillot (le lait de Montigny-sur-Vingeanne), nous sommes désormais le berceau de deux personnalités._" Ce coup de téléphone improbable, Christian Galimard l'a reçu aussi, chez lui, à Ruffey-les-Echirey. "Pour être franc je ne connaissais pas l'histoire de ma famille. Je remontais au début du 20e siècle avec mon père et mon grand-père mais pas au-delà. On est très fiers, on se redresse maintenant", plaisante le Côte-d'Orien.

Reportage avec les représentants de la maison Galimard à Mornay-sur-Vingeanne ce jeudi.

Ils peuvent être fiers effectivement car les recherches de la famille Roux ont été pleines de rebondissements. D'abord Antoine Galimard de Mornay était à l'évidence d'une bonne famille. La preuve ? Son fils Jean a été marié, à Mornay, par l'évêque de Langres en personne. "Au fur et à mesure, se rappelle Stéphane Roux, représentant de la dernière génération à la tête de l'entreprise, on s'est rendu compte que la famille Galimard était aussi passée par Paris et Monaco. Les Galimard fournissaient la cour du Roi, Louis XIV et Louis XV, en parfum, en peaux et fleurs."

Chantal et Stéphane Roux, de la maison Galimard, relisent les archives avec Christian Galimard. © Radio France - Faustine Mauerhan

Un parfum mariant les deux régions d'origine des Galimard ?

Et cette riche histoire familiale semble inspirer Chantal Roux, l'actuelle patronne de la marque et créatrice de parfum : "Nous étions d'un pays de parfum, et nous découvrons désormais que les Galimard sont aussi d'un pays de vin. Peut-être qu'on pourrait travailler avec des gens du vignoble pour créer quelque chose d'intéressant." Un parfum qu'on appellerait Vingeanne ? Et pourquoi pas !

Stéphane Roux : "On savait que Jean Galimard a fondé la maison en 1747 mais on n'en savait pas plus."