Le Berry accueillera deux étapes de la course cycliste Paris-Nice 2020

La Châtre, France

Une nouvelle fois boudé par les organisateurs du Tour de France, le Berry est en revanche gâté pour l'édition 2020 de Paris-Nice. L'Indre et le Cher seront traversés par le peloton. La course cycliste se déroulera du 8 au 15 mars prochain. Elle devrait réunir parmi les meilleurs cyclistes du monde et plusieurs coureurs français, comme Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe.

La Châtre et Saint-Amand-Montrond à l'honneur

Dans le détail, la 3e étape arrivera à La Châtre mardi 10 mars, avenue Gambetta. L'étape devrait être réservée aux sprinteurs. Les coureurs seront partis le matin même de Châlette-sur-Loing. C'est un joli coup pour la ville dans le sud de l'Indre, après 15 ans de disette. La Châtre avait été ville-départ d'une étape de Paris-Nice en 2005. Avant ça, les Castrais avaient pu admirer le départ d'une étape du Tour de France 1998 et l'arrivée d'une étape de la Grande Boucle en 1997.

Puis le lendemain, mercredi 11 mars, direction le Cher pour un contre-la-montre de 15 kilomètres à Saint-Amand-Montrond. La ville natale de Julian Alaphilippe frappe aussi un joli coup. Le contre-la-montre à Saint-Amand, c'est une habitude. En 2001 et 2008, il y en avait eu pour le Tour de France. Et les Saint-Amandois avaient aussi vu l'arrivée d'une étape de la Grande Boucle en 2013. Et puis, en 2015, Saint-Amand-Montrond avait aussi accueilli l'arrivée d'une étape puis le départ de l'étape du lendemain sur le Paris-Nice.

Le retour de Julian Alaphilippe devant son public

C'est un moment fort qu'on peut déjà prévoir le 11 mars : le retour du Berrichon Julian Alaphilippe sur ses terres. Le Saint-Amandois de naissance va courir chez lui, à domicile, pour la première fois depuis son exceptionnel Tour de France 2019, marqué par deux victoires d'étape, 14 jours passés avec le maillot jaune de leader et une cinquième place au classement général final. On s'attend déjà à un énorme engouement populaire.