Châteauroux, France

Une finale et un titre de champion du monde au bout ! Dans le Berry, on a fait la fête après la victoire de l'équipe de France de football face à la Croatie 4 buts à 2. Retour en photos et en vidéos sur l'ambiance des fan-zones.

Le match va commencer ! Les 1.200 supporters présents sur l'esplanade de La Française, à Vierzon, entonnent la Marseillaise.

La France inscrit le 1er but : la délivrance !

A la fin du match, sur la fan-zone de Vierzon, les supporters laissent éclater leur joie : la France décroche sa deuxième étoile !

Au coup de sifflet final, les supporters de #Vierzon laissent éclater leur joie ! Les #Bleus sont à nouveau #ChampionsDuMonde !!! ⚽️🏆 pic.twitter.com/LK7W2WRgE7 — France Bleu Berry (@FB_Berry) July 15, 2018

Sur la fan-zone de Châteauroux, le public reprend même la chanson qui a accompagné la victoire des bleus en 98 : "I will survive" de Gloria Gaynor : ambiance de folie !