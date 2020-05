Le Berry en vigilance rouge face à l'implantation du moustique Tigre

Le site "Vigilance Moustiques" publie la carte de présence et d'implantation du moustique Tigre en 2020. Plus de la moitié des départements français sont concernés et le Berry ne fait pas exception.

L'Indre et le Cher sont désormais tous les deux des territoires dans lesquels le moustique tigre est actif et implanté. C'est la conclusion d'une enquête réalisée par le site Vigilance moustique qui nous place en rouge, comme une large moitié sud de la France ainsi que la région parisienne et l'Alsace. L'an passé, le Cher était encore en vigilance orange. L'Indre était déjà parmi les départements les plus touchés.

Au total, 57 départements sont en rouge, 10 en orange (cela signifie que ces trois dernières années, ponctuellement, des moustiques tigres ont été repérés) parmi lesquels nos voisins d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de l'Allier. Selon les calculs du site, "En tout, ce sont 67 départements qui sont colonisés ou bien en passe de l’être, soit près de 65% du territoire".

Le moustique tigre serait l'une des espèces les plus invasives au monde. Cet insectes est vecteur de nombreuses maladies dont le Chikungunya ou le virus Zika.