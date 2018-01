Châteauroux, France

Il n'y a pas de nouveau Bib Gourmand en Berry cette année. Le guide qui distingue des bonnes tables à prix modéré a dévoilé son palmarès. Pas de nouveauté donc pour nos deux départements et même des pertes : Les 3 cépages à Reuilly et l'Auberge de la Forge à Lys St-Georges ne figurent plus dans la liste. Dix restaurants berrichons restent labellisés, trois dans l'Indre et sept dans le Cher. Les petits plats du Bourbon à Bourges et la Récréation gourmande à Villegenon, distingués l'an passé, conservent leur place dans le guide.

La liste des Bib Gourmand du Berry : La Chaumière (Aubigny-sur-Nère), Le Beauvoir (Bourges), Les petits plats du Bourbon (Bourges), Le Lion d'or (Nérondes), La pomme d'or (Sancerre), Les petits plats de Célestin (Vierzon), La Récréation gourmande (Villegenon), Jeux 2 goûts (Châteauroux), La Gourmandine (Villedieu-sur-Indre), L'Auberge St-Fiacre (Veuil).