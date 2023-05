Le Berry s'affiche dans le métro parisien pour attirer les touristes

Les clichés choisis par la marque Berry Province sont splendides. De quoi donner envie aux usagers du métro parisien de venir dans l'Indre et le Cher ?

Des couloirs du métro parisien aux paysages reposants de l'Indre et du Cher, il n'y a qu'un pas. Ou du moins une campagne publicitaire développée par la marque Berry Province. Créée en 2010, soutenue par les Conseils départementaux de l'Indre et du Cher et par la région Centre-Val de Loire, elle lance ce mercredi 10 mai une action coup de poing avec deux initiatives.

7 millions de Franciliens devraient voir cette campagne d'affichage

Jusqu'au 23 mai, la RATP consacre 320 panneaux aux affiches de Berry Province. On y voit la cathédrale de Bourges, la boucle du Pin dans l'Indre, le château de Valençay, le piton rocheux de Sancerre. Quatre millions de personnes devraient être touchées. Dans le même temps, un spot publicitaire en deux versions va être diffusé sur Internet. La version longue apparaît sur les réseaux sociaux, la plus courte de 30 secondes apparaîtra avant les vidéos lancées sur le site replay de France Télévisions. Cette fois, ce sont près de 4 millions de "vues" qui sont espérées. Et cette action coup de poing sera réitérée sur les deux dernières semaines de septembre.

Spot publicitaire 2023 - version longue

Attirer les trentenaires de région parisienne ... mais pas que !

Depuis plusieurs années, Berry Province met l'accent dans sa communication sur sa capacité à attirer les habitants de région parisienne. Mais il ne faut rien s'interdire. "Clairement, on a la cible des trentenaires, des jeunes, des familles qui ont envie de s'évader des métropoles", souligne Ludovic Azuar, directeur général de l'Agence Tourisme et Territoires du Cher. La coopération est aussi la clé : chaque département a une offre complémentaire, sans faire de l'ombre au voisin.

Pour Berry Province, un enjeu est également que l'été ne soit pas la seule période touristique vraiment puissante. "On est identifié par les touristes pour des dates allant du 15 juin au 15 septembre. C'est moins vrai avant et après", constate Gilles Caranton, vice-président de l'Agence d'attractivité de l'Indre. "Le tourisme, c'est de l'économie. Dans ces périodes où l'on est moins connu, moins visité, moins en vue, il faut se développer pour que tous les acteurs touristiques puissent travailler davantage", poursuit celui qui est aussi maire d'Ardentes.