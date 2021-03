Le besoin de toilettes publiques se fait pressant à Perpignan

Depuis la fermeture des toilettes en sous-sol proches du Palais de Justice et la disparition des sanisettes en surface, la ville ne compte plus qu'un seul Wc public situé à l'intérieur de l'Hôtel de Ville. Un manque rendu criant par le confinement des bars et restaurants.

C'est un problème déjà rencontré par de nombreux perpignanais: l'absence de toilettes publiques se fait d'autant plus cruellement ressentir par ces temps de confinement des bars et restaurants.

"Avant on pouvait toujours entrer dans un café mais maintenant c'est vrai que c'est bien plus compliqué !" reconnaît Elodie, une jeune salariée. "Pour les SDF, surtout les femmes, c'est juste horrible... elles n'ont même pas la possibilité de s'abriter pour changer leur serviette hygiénique ou leurs tampons" soupire son amie Héléna.

"Cette absence de toilettes publiques c'est juste un scandale ! Après il ne faut pas s'étonner que la Ville soit si sale " renchérit André.

Un sous-équipement rendu d'autant plus visible depuis la crise du Covid constate Bruno, buraliste sur la Place de la République: "Désormais on est régulièrement sollicité pour accéder à nos WC , malheureusement on ne peut pas leur rendre ce service, la réglementation nous en empêche. J'essaie de les rediriger vers les rares cafés qui font de la vente à emporter, mais c'est compliqué."

Cinq sanisettes prochainement installées

A la mairie de Perpignan, Frederic Guillaumon, adjoint au domaine public, a bien conscience de la nécessité de disposer à nouveau des sanisettes publiques:

Nous avons lancé un appel d'offres pour l'installation de cinq toilettes publiques qui, je l'espère, seront mise en place d'ici le mois de juin. Elles seront implantées là où il y a le plus de passage, à savoir les Allées Maillol, l'espace Méditerranée, et les places Arago, République et Cassanyes.

Quatre autres toilettes pourraient être commandées si la phase de test des premières sanisettes est concluante : " Si les toilettes ne sont pas vandalisées et si elles ne génèrent pas d'actes d'incivilités, alors nous en installerons dans d'autres lieux stratégiques".

Des WC publics qui seront toutefois payants :" Ce sera une somme très modeste mais c'est nécessaire pour éviter les dégradations" répond Frederic Guillaumon, qui promet sauf contre-temps, une livraison de ces sanisettes d'ici la fin du second trimestre.