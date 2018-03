Reims, France

9.700 interventions par an, 102 sapeurs-pompiers professionnels, 140 pompiers volontaires, 30% de l'activité du service départemental d'incendie et de secours. La caserne Paul Marchandeau est la plus grande de la Marne. France Bleu Champagne-Ardenne a plongé au cœur du quotidien des soldats du feu.

La vie d'un pompier commence bien souvent au petit matin. Les gardes de 24 heures s’enchaînent et les interventions se multiplient la nuit. Notre journaliste Sophie Constanzer a suivi une opération directement sur le terrain. Reportage.

Les pompiers rémois interviennent sur un accident de voiture Copier

Les appels sont nombreux pour les pompiers marnais qui interviennent en moyenne 82 fois par jour. Tout le monde connaît les numéros d'urgence, le 18 et le 112. Et pour recueillir tous ces appels et organiser les secours, un seul endroit : le CTA, Centre de traitement de l'appel situé à Fagnières. Un organe actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le centre de traitement des appels à Fagnières, près de Châlons-en-Champagne © Radio France - Sophie Constanzer

Sophie Constanzer en immersion au Centre de traitement de l'appel de la Marne Copier

Dans les coulisses d'une caserne de pompiers

Mardi matin, les journalistes et les animateurs de France Bleu Champagne-Ardenne ont pris quelques risques au Centre Marchandeau. A commencer par la descente de la fameuse rampe, célèbre dans toutes les casernes.

Pour rappel, les pompiers ont une dizaine de minutes pour se préparer et être prêts à intervenir à n'importe quelle heure. Après avoir descendus la rampe, ils montent dans les traditionnels camions rouges (VSAV et autres).

Grégory Duchatel est monté dans le camion de pompiers © Radio France - Sylvie Bassal

Contrairement aux idées reçues, les pompiers n'interviennent que rarement sur des incendies. Cela représente seulement 10 % de leurs interventions sur le terrain. En revanche, 80% de leurs sorties concernent des secours à la personne.

Annelaure Labalette apprend les gestes de premiers secours avec un pompier de la caserne Marchandeau © Radio France - Sylvie Bassal

Les vivants ne peuvent plus rien apprendre aux morts mais les morts instruisent les vivants - une maxime de Chateaubriand chère aux pompiers

Casque de pompier avec visière anti-reflets © Radio France - Annelaure Labalette

L'interview du colonel hors classe Pascal Colin, directeur départemental du SDIS 51

Le Colonel Pascal Colin Copier

L'interview de Pascal Desautels, le président du conseil d'administration du SDIS 51

Pascal Desautels, président du CASDIS Copier