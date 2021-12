Le bidonville de Celleneuve sera démantelé d'ici trois mois selon le préfet de l'Hérault

Il en a fait un combat depuis son arrivée dans le département de l'Hérault, le préfet Hugues Moutouh l'assure, d'ici deux ans, il n'y aura plus aucun bidonville à Montpellier.

Depuis le mois d'août, ce sont déjà 5 campements qui ont été démantelés et trois squats neutralisés. Au Mas Rouge, au Zénith ou à Nina Simone, des solutions de relogements ont été proposées aux familles les plus en difficulté, près de 200 personnes sont aujourd'hui hébergées dans des hôtels, des appartements vacants ou même dans un Ehpad vide réquisitionné et géré par la fondation Abbé Pierre.

Le prochain bidonville dans le viseur de la préfecture, c'est le plus gros de la ville, celui de Celleneuve à l'ouest de Montpellier. 250 personnes y vivent dans des conditions totalement insalubres. Un groupe de travail a été crée avec les associations, la Métropole, et l'opérateur social Coallia.

Un terrain sera cédé par la Métropole de Montpellier, la préfecture refuse pour l'instant de dire où il se situe sans doute pour éviter toute polémique avec les riverains. Il permettra d'y installer des préfabriqués pour accueillir les habitants du Bidonville. Tous ne seront pas relogés là, certaines familles plus intégrées pourraient trouver d'autres solutions. Les aménagements seront financés par l'Etat à hauteur d'1,5 millions d'euros. Le déménagement devrait avoir lieu d'ici le mois de février ou mars.

"Le relogement sera une priorité" explique Hugues Moutouh, mais l'égalité devant la loi restera la règle. Autrement dit, pas question que ces familles soient prioritaires pour des logements sociaux devant des familles qui attendent dans la légalité depuis parfois plusieurs années.

