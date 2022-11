Le bidonville sous le pont du Stadium à Toulouse évacué ce mardi matin

Le campement sous le pont du Stadium à Toulouse est maintenant bouclé, et vidé, "il n'y a plus personne", confirme le DAL (l'association Droit au logement) qui suit de près l'affaire. Ce mardi matin, des agents de la préfecture sont venus expulser les dernières familles du bidonville.

Le 2 novembre dernier, le tribunal administratif a prononcé l'expulsion de la vingtaine de familles qui résidaient sur ce campement à l'origine. Depuis cette décision, la moitié des occupants est partie, il ne restait que neuf familles ces dernières semaines, selon le décompte d'Utopia 56, une association d'aide aux exilés, basée à Toulouse.

Parmi elles, quatre n'étaient pas présentes ce matin et sont recherchées par Koralane, la coordinatrice d'Utopia 56. Deux autres au moins vont être hébergées temporairement à l'hôtel, parce qu'elles sont en attente de titres de séjours. "Mais on ne sait pas encore si elles seront hébergées une nuit, deux nuits, ou plus", ajoute Koralane.

En avril 2019, sur ce même site des berges de Garonne, vivaient déjà une centaine d'Albanais avant leur évacuation .