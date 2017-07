Le-Bignon-du-Maine : premier voyage humanitaire en Haïti pour une Mayennaise

Véronique Outin a décidé de faire pour la première fois de l'humanitaire cet été. Elle décolle aujourd'hui (mardi 4 juillet) pour une mission de 3 mois en Haïti. Objectif pour elle : mettre en place un centre de loisirs et ramener les enfants défavorisés sur le chemin de l'école.

Certains sont sûrement déjà sur les transats. Pas Véronique Outin. Cette Mayennaise 51 ans s'envole pour une mission humanitaire en Haïti. 3 mois pour aider les enfants défavorisés et les reconduire vers une école proche de Port-au-Prince qui va rouvrir. Elle sera entourée de 5 étudiantes en orthophonie et la présidente de l'association parisienne "Un élan pour Haïti". Un voyage qui tombe à pic pour celle qui est originaire du Bignon-du-Maine.

"1/3 des enfants en primaire ne sont pas scolarisés"

"J'ai quitté mon emploi l'an passé dans le paramédical. Je suis en reconversion et je ne sais pas ce que je veux faire. Donc c'est aussi pour moi l'occasion d'expérimenter quelque chose sur une longue durée et voir ce que ça peut m'apporter. J'avais aussi besoin de retrouver du sens à l'aide à apporter. Il y en a beaucoup dans le paramédical, mais tout n'est pas réglé ici. Donc je veux retrouver du sens là-bas, retrouver des choses de base autre qu'avoir une télé et les facilités de chez nous", raconte-t-elle.

Sur place, elle aura pas mal de boulot, mais Véronique Outin s'y rend sereine, contente de pouvoir épauler une population en souffrance. "Il y aura 80 enfants en juillet, pour la plupart défavorisés à s'occuper. On proposera une collation et un repas. C'est important car pour les orphelins et les plus pauvres, les "parents" n'ont pas de quoi les nourrir donc ils les déposent chez nous, glisse la Mayennaise. Je n'y vais pas en tant qu'enseignante, mais pour donner envie. Les enfants sont demandeur d'éducation. Ils sont prêts à marcher deux heures par jour pour venir. Près d'1/3 des enfants en primaire ne sont pas scolarisés", soupire-t-elle (NDLR : 200 000 selon la Banque Mondiale). Avant de conclure : "Cette île est pleine de richesses, mais sous exploitées. A cause de l'histoire, de la politique et évidemment des catastrophes naturelles. Les infrastructures sont à plat et il faut repartir de zéro à chaque séisme, tsunami. C'est pour ça que les aides internationales sont importantes pour Haïti". Pour suivre le périple de Véronique Outin, rendez-vous sur sa page Facebook ici.