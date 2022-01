C'est une histoire de famille, à succès, qui dure depuis 100 ans. Le premier magasin du bijoutier et joaillier de luxe normand Lepage a ouvert au Havre en 1922.

Le bijoutier et joaillier de luxe normand, Lepage, fête ses 100 ans

Valérie et Franck Lefrançois sont la quatrième génération de bijoutiers Lepage.

La maison Lepage, bijoutier et joaillier de luxe normand, fête ses 100 ans. La première bijouterie du nom a été créée en 1922 au Havre par Raoul Lepage. Une autre boutique a vu le jour en 1939, ouverte par son frère, Gaston. Puis une à Lille en 1971. Cette entreprise familiale, de 65 salariés, réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaire annuel, avec trois magasins, à Rouen, Le Havre et Lille, et un site Internet.

France Bleu Normandie a pu visiter les ateliers rouennais

France Bleu Normandie a pu visiter les ateliers rouennais. Copier

La maison Lepage a obtenu en avril dernier la certification internationale RJC, pour une gestion des matières premières et des ressources humaines plus éthique, explique Franck Lefrançois, gérant associé de la boutique Lepage de Rouen.

Franck Lefrançois, gérant associé de la boutique Lepage de Rouen. Copier

Valérie Lefrançois est la petite fille de l'un des deux fondateurs de la maison Lepage, gérante associée de la boutique Lepage de Rouen. La cinquième génération de Lepage reprend peu à peu le flambeau.

Valérie Lefrançois est la petite fille de l'un des deux fondateurs de la maison Lepage Copier

Les bijouteries Lepage ont lancé leur propre marque en 2019, leurs propres créations, la marque Lepage représente 50% du chiffre d'affaire, de 30 millions d'euros par an. Un quart des ventes se fait via le site internet, lancé en 2010.