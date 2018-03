Il y a deux ans, la mairie signait une convention avec la Caisse des dépôts pour financer des travaux de voirie et d'aménagement dans le centre-ville et sur les quais. Objectif : redynamiser le centre-ville où de nombreux commerces avaient fermé ces dernières années. On fait le bilan.

Libourne, France

La ville de Libourne est-elle en train de changer ? Il y a deux ans (mai 2016), le maire signait une convention avec la Caisse des dépôts pour financer des travaux de voirie et d'aménagement dans le centre-ville et sur les quais. Objectif : redynamiser le centre-ville où de nombreux commerces avaient fermé ces dernières années. Un centre-ville qualifié de "fantôme" par un reportage du 13 heures de TF1, c'était en janvier 2016. Depuis de nombreux travaux ont été réalisé dans le centre-ville pour le rendre plus agréable.

Aujourd'hui il n'y a presque plus de commerces vacants." Philippe Buisson, maire de Libourne

Et Libourne remonte la pente explique Philippe Buisson, le maire : "Très concrètement ce qui a changé c'est que nous avons réalisé de grands travaux en centre-ville. Nous avions beaucoup de déperdition commerciale, aujourd'hui il n'y a presque plus de commerces vacants. On a aussi le prix du foncier qui est reparti à la hausse, c'est une très bonne nouvelle. _On a une population de cadres, ou encore des Parisiens qui viennent s'installer à Libourne, ça n'était pas le cas il y a encore deux ans_."

La ville était tellement morte que les travaux ne pouvaient que faire du bien." Patricia, commerçante à Libourne

Alors qu'en pensent les premiers concernés ? Les habitants, les commerçants ? Ont-il vu du changement ? Pour Patrick, qui habite rue Gambetta, les travaux ont déjà un effet esthétique : "Il y a quand même des effets bénéfiques pour tout le monde, parce que la ville devient jolie et très appréciée." Rue Jules Ferry, dans le magasin de vêtements de Patricia, l'effet des travaux se fait sentir : "La ville était tellement morte que les travaux ne pouvaient que faire du bien. On a un regain de fréquentation. Les gens redécouvrent le centre-ville qui est mignon, c'est une belle bastide."

Pour les commerçants, et les Libournais il reste quand même un gros point noir : le stationnement. "Il nous manque un parking conséquent pour que les gens puissent se garer pour venir profiter des magasins en ville" poursuit la commerçante. En plus du centre-ville, la mairie a également engagé un grand chantier sur les quais de la Dordogne, une première phase de travaux s'est terminée en juillet dernier, et le mois prochain, en avril, un ponton mixte de plaisance sera terminé sur les rives de l'Isle. objectif pour la mairie : retrouver une identité de ville portuaire et redynamiser ainsi le tourisme fluvial.