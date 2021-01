Le bilan en trompe l'œil des chiffres de la sécurité routière en 2020 dans le Loiret

Beaucoup moins de blessés, beaucoup moins d’accident corporel mais presque autant de morts qu'en 2019, voilà ce qui ressort du bilan sur les routes du Loiret pour l'année 2020. Le nombre de tués apparaît élevé alors que la circulation a été nettement moins dense durant les longues périodes de confinement.

40% des tués sur la route ont moins de 26 ans

Par rapport à 2019, le Loiret enregistre en 2020 une baisse très nette de 34% du nombre de blessés dans un accident de la circulation, 475 blessés contre 729. Baisse très sensible également des accidents corporels, 401 au lieu de 574. Le bilan du nombre de tués sur la route reste toutefois sensiblement le même que l'an passé, tout juste un peu moins. 31 morts à ce jour l’an dernier, contre 35 en 2019. Une légère baisse qui n’est pas proportionnelle à celle très importante du trafic en raison des différentes périodes de confinement. En cause, la vitesse. Plus de 13% de suspensions de permis pour grand excès de vitesse ont été enregistrés en 2020. Le profil des victimes d'accident mortel fait froid dans le dos. 40% des tués sur la route en 2020, contre 25% en 2019 ont moins de 26 ans.

Un mois de juillet meurtrier

Pour la plupart ce sont de jeunes conducteurs qui ont trouvé la mort, seul au volant, sans collision avec un autre véhicule, sur la route en raison de la vitesse. Les autres causes d'accident sont en baisse. Moins 43% pour l'alcool, les discothèques et les bars sont fermés, ceci explique peut être cela. Moins 18% pour les stupéfiants. Malgré ce nombre de morts relativement élevé en raison d'une circulation moins importante en 2020, le bilan s'inscrit tout de même en dessous de la moyenne de ces cinq dernières années qui est de 41 tués par an, or 2014 avec seulement 25 morts sur les routes du Loiret, cette année là. Comme un symbole de cette année 2020 en trompe l’œil, c’est le mois de juillet qui a été le plus meurtrier avec sept décès sur les routes du département.