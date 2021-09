Le bilan touristique plutôt satisfaisant à Nîmes malgré la crise sanitaire

"Tous les chemins mènent à Nîmes". Un slogan toujours d'actualité malgré la crise sanitaire. En témoigne le nombre de visiteurs enregistrés dans la ville en juillet et août 2021 : 870.000. C'est 10% de plus qu'en 2020 mais 10% de moins qu'en 2019. Restrictions sanitaires obligent, ce sont en majorité des Français (84%) qui sont venus dans le centre-ville. 16% de visiteurs étrangers, en majorité des Belges et des Néerlandais. Pratiquement aucun touriste britannique ou américain cet été. Pour le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, c'est sa détermination à maintenir une programmation événementielle et culturelle dense tout l'été qui s'est avérée payante. "Dès le mois de janvier, j'ai dit, il y aura une féria, des animations et des concerts. Ils ont eu lieu. D'où cette fréquentation." Si les monuments romains attirent toujours autant de monde ( 235.000 visiteurs), le Tour de France a lui aussi drainé un large public lors de son passage les 8 et 9 juillet (322.000 personnes). La féria des vendanges elle a attiré 100.000 personnes.

Deux nouveaux festivals cet été

Pour Sophie Roulle, l'adjointe en charge de la culture, les deux nouveaux festivals créés cet été, le festival de l'illustration "Nîmes s'illustre" et le festival de cinéma en plein air "Une salle sous les étoiles" ont également permis d'attirer un nouveau public. "Ces deux nouveaux festivals ont permis de faire rayonner la ville différemment. Ces deux festivals ont permis d'accueillir un public plus familial voire plus jeune. Ca a permis d'explorer des pistes différentes qui sont concluantes aujourd'hui." Son objectif : poursuivre dans ce sens dans les années qui viennent.

Développer un tourisme de "quatre saisons"

L'objectif de la Ville aujourd'hui, c'est de développer davantage le tourisme d'affaires, quasi inexistant aujourd'hui, pour avoir des retombées toute l'année. L'adjoint au tourisme, Xavier Douais compte pour cela sur la construction du nouveau Palais des Congrès, tout près du Musée de la romanité et des arènes, dont l'ouverture est prévue en 2025. "Les attentes sont fortes de la part des professionnels sur ce tourisme d'affaires. Le tourisme a des retombées pour l'ensemble du territoire, ça représente des emplois non délocalisables." La Ville continuera pour cela de se "vendre" à l'étranger, via les salons professionnels ou les campagnes de communication via les réseaux sociaux.