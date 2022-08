En Alsace, un "bistrot ambulant" fait la tournée des petits villages

Un bistrot ambulant parcourt, depuis début août, des villages du canton d'Erstein. Un jeune homme de 27 ans est à l'origine du concept : un "bar truck" dans les communes qui n'ont plus de troquet.

Depuis le 1er août, Clément Nicaud, 27 ans, originaire de Fegersheim, parcourt les villages du canton d'Erstein dans son bistrot ambulant, le premier du genre en Alsace. Chaque soir, il s'installe au centre d'une commune - qui n'a plus de troquet ou de restaurant. Il va tourner ainsi dans huit communes différentes.

Ce soir-là, il a garé son camion vert customisé devant l'église de Witternheim, sous les yeux ravis de Gilbert, un ancien du village : "J'adore cette couleur ! Ca me rappelle des souvenirs. Les bouchers qui passaient dans le village, ils avaient des machins comme ça, ça marchait ! Mais maintenant, c'est fini tout ça !"

"J'espère que ça va reprendre", rétorque Clément en souriant. Il installe tables et chaises pour une quarantaine de personnes, et vend de la bière, des tartes flambées et des planchettes, rien que des produits alsaciens.

Clément est aidé de sa copine pour faire les tartes flambées et servir, et il en a bien besoin © Radio France - Luc Dréosto

"On est devenus des villages-dortoirs, regrette Pascal, qui savoure une bière. Cela manque un peu, l'été, d'avoir un endroit où se poser avec les copains pour boire un coup. Mais je comprends qu'un restaurant ne peut pas forcément fonctionner toute la semaine dans un village comme le nôtre. Alors que là, le fait qu'il vienne une semaine sur deux, ça drainera du monde", espère-t-il.

Clément tourne avec son bar-truck sur huit communes alsaciennes © Radio France - Luc Dréosto

Ancien commercial à TF1, Clément Nicaud en avait assez de la routine métro boulot dodo à Paris. Et il ne regrette pas sa reconversion en "bistrotier ambulant." Son bar-truck connaît un succès auquel il ne s'attendait pas.

Il a notamment été débordé le premier soir à Limersheim - 600 habitants, une centaine de convives : "J'ai dressé des tartes flambées pendant trois heures non stop, avec le bras collé au four. A la fin de la soirée, j'avais des cloques, des brûlures sur tout le bras, je ne m'en suis même pas rendu compte ! C'est le métier qui rentre."