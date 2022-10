Le Blanc : recrutement de spécialistes, arrivées d'internes, travaux, l'hôpital se porte mieux

l'hôpital du Blanc se refait une santé. Quatre ans après la fermeture de sa maternité : des médecins arrivent, d'autres augmentent leur présence sur le site et deux internes sont même présents depuis le printemps.

Deux internes, une première en une décennie

Ce n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années selon la direction, depuis le mois de mai, deux internes sont formés à l'hôpital du Blanc pour un stage de six mois en médecine polyvalente. C'est le cas d'Anaïs Piton, qui sera bientôt médecin généraliste. Elle ne regrette absolument pas son choix de se tourner vers une structure à taille humaine pour terminer ses études : "Ce que j'ai pu retrouver dans le service de médecine polyvalente., c'est que c'est une médecine générale un peu plus poussée que ce qu'on peut trouver en ville. Ça reflète le travail que je vais avoir plus tard" confie la jeune femme. En novembre, elle a d'ores et déjà convaincu un ami de venir prendre la relève.

Trois médecins étrangers viennent valider leurs diplômes

Le mois prochain, en plus de ce nouvel interne, l'hôpital va accueillir trois médecins étrangers qui viennent réaliser un stage afin de valider leurs diplômes. Il s'agit de deux femmes originaire d'Algérie qui vont travailler en médecine polyvalente, et d'une médecin Congolaise qui va se former à la gériatrie. L'aide est la bienvenue mais surtout cela montre que la structure attire. "C'est une certaine fierté effectivement, d'avoir des demandes de stage ou de formation dans l'établissement" explique de son côté Patrice Dumiot, chef de service de la médecine polyvalente.

Plusieurs spécialistes arrivent ou augmentent leur présence

Du côté des spécialités, des médecins arrivent ou augmentent leur présence. Un chirurgien orthopédique arrive en novembre, un urologue devrait également s'installer prochainement. L'ORL de son côté va passer de un à deux jours de présence, tandis qu'une dermatologue vient une fois par mois et va pouvoir en partie remplacer celle installée en libérale qui prendra bientôt sa retraite. Un dentiste est également là à plein temps avec l'appui d'un chef de service de l'hôpital de Tours qui vient au Blanc une fois par mois. Enfin, un médecin spécialiste du sport et du sommeil a également fait son arrivée.

Il y a une dynamique donc, et c'est une bonne nouvelle souligne Évelyne Poupet, la directrice du CH Châteauroux-Le Blanc. "Cette dynamique est réelle et repose essentiellement sur le corps médical, et sur les professionnels paramédicaux qui entourent la communauté médicale. C'était vraiment un enjeu très fort pour satisfaire l'offre de soins au niveau du secteur du Blanc" explique-t-elle. Seule ombre au tableau, certaines spécialités manquent encore comme la cardiologie.

C'est aussi le résultats d'importants travaux engagés par l'hôpital. Les urgences ont été réhabilités pour un total de 365.000 euros, un pôle dentisterie a été aménagé avec du matériel dernier cri. Actuellement près de 3 millions d'euros sont engagés sur le chantier du futur IRM (prévu pour 2024).

On voit notre hôpital qui va commencer à revivre et à reprendre des couleurs ( Gilles Lherpinière - Maire du Blanc)

De son côté la municipalité travail actuellement à une offre de logement pour les internes et les nouveaux soignants indique le maire. Gilles Lherpinière forcément très heureux de ces bonnes nouvelles. "C'est certainement un point d'honneur à tout le travail qui a été fait derrière par la municipalité, en collaboration avec l'hôpital de Châteauroux-Le Blanc. On est super heureux et on est optimiste pour l'avenir. On voit notre hôpital qui va commencer à revivre et à reprendre des couleurs".

