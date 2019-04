Le Blanc : les Français s'entraînent pour le Challenge HandiFly !

Le Blanc, France

Ils sont handicapés et parachutistes. Ils viennent des Pays de la Loire, d'Orléans, de région parisienne ou de Bretagne. Tous sont rassemblés à l'aérodrome du Blanc pour leur deuxième stage d'entraînement avant deux rendez-vous majeurs : les championnats de France à Vichy et surtout les mondiaux HandiFly au Portugal, en août prochain.

Chaque voltigeur, nommé performer, est accompagné d'un moniteur. C'est donc en tandem qu'ils tourbillonnent dans les airs et sont jugés sur leurs figures. Un exercice évidemment différent que la discipline pensée pour les valides et qui doit s'appréhender correctement, explique Frédéric Rami, de la Fédération française de Parachutisme : "C'est plus physique, plus technique, il faut davantage anticiper, notamment à cause de la logistique que cela nécessite et aussi en fonction du handicap".

Passer au-dessus du handicap

Pour chacun des compétiteurs, le handisport est essentiel. La majorité s'est déjà frottée à d'autres disciplines : le ski, le karting, l'escrime, l'équitation... pour en venir au parachutisme. Un sport extrême et libérateur sourit Claire Duverger, 25 ans. Depuis 2014, elle participe à des compétitions de parachutisme. Son premier saut, c'était en 2011, un souvenir resté gravé dans sa mémoire : "Quand j'ai commencé, les sensations étaient tellement incroyables que j'ai tout de suite eu envie de recommencer, c'est un immense sentiment de liberté. En plus, on fait _quelque-chose que même certains valides n'osent pas faire._"

Le parachutisme, c'est pour elle, presque un pied de nez fait à son handicap :

Quand on voit depuis là-haut, son fauteuil roulant vide en bas, il y a un petit côté magique quand même !"

Ce stage, au Blanc, a fait ses preuves : l'année dernière les français avaient décroché la 1ère et la 2nde place du podium lors de la troisième édition du challenge HandiFly International, en Russie.