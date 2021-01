Le Blanc-Mesnil : une nouvelle école "d'excellence musicale" accueille 300 élèves

Après avoir imposé le jeu d'échecs sur le temps scolaire des élèves, la mairie du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) a décidé de miser sur la musique. L'école Chevalier de Saint-George, école "d'excellence musicale", a ouvert ses portes le 4 janvier dans la cité Floréal. Elle accueille 300 élèves de la maternelle au CM2.

"Jouer ensemble"

En lien avec l'Éducation nationale qui a donné son feu vert, une heure de musique par semaine est imposée dans le programme scolaire, un cours dispensé par les professeurs du conservatoire municipal, comme Caroline. Musicienne, intervenante dans d'autres établissements scolaires sur des projets semblables, elle est convaincue des bienfaits de ce modèle. L'objectif est d'apprendre les bases de la musique, classique mais pas seulement : "C'est aussi d'attiser leur curiosité et d'aller plus loin. Quand on joue en ensemble, on est obligés de s'écouter les uns les autres, les enfants gagnent des compétences qui peuvent les faire avancer sur le général".

Caroline Rojat, musicienne intervenante à l'école "d'excellence musicale" du Blanc-Mesnil © Radio France - Hajera Mohammad

"La musique classique, c'est pour tout le monde !"

Exemple, avec ces élèves de petite section de maternelle qui manient les castagnettes et les tambourins pour la première fois de leur vie en suivant le chant de Caroline à la guitare. "On peut faire un parallèle avec la grammaire où on va apprendre des sons d'abord et ensuite à les écrire et bien c'est exactement la même chose avec la musique qu'on apprend à jouer", rappelle Alexandre Damnianovitch le directeur du conservatoire qui espère bien donner le goût de la musique à ces enfants et pourquoi pas les retrouver dans son établissement.

"Ce n'est pas le premier objectif, mais si des parents le souhaitent, on ne va pas dire non !", "Les gens se font une idée que le conservatoire est fait pour les gens riches, mais c'est une légende", dit-il. D'ailleurs le nom de l'école "Chevalier de Saint-George" n'a pas été choisi hasard. Ce musicien du 18e siècle était surnomme "le Mozart noir".

Instruments de musique © Radio France - Hajera Mohammad

École d'excellence musicale du Blanc-Mesnil © Radio France - Hajera Mohammad

Une école à 21 millions d'euros

Pour Aya, 7 ans, c'est une véritable découverte. "Je me sens bien après avoir joué... avant dans mon école, on faisait pas de la musique comme ça", nous confie la fillette sous les yeux de sa maman, ravie aussi de ce programme et surtout de cette nouvelle école dont le style néo-classique en impose dans le quartier : "C'est très joli, c'est magnifique ça renouvelle la ville !", affirme Fatima.

Pour construire cette école, la mairie a dépensé 21 millions d'euros et dépensera chaque année 100.000 euros en moyenne pour financer les interventions des professeurs du conservatoire qui fournit également les instruments. Le prix de l'excellence musicale et de l'excellence tout court, car "tous les enfants y ont droit", estime le maire Thierry Meignen (Libres !).

"On a mis les moyens parce qu'il faut donner le meilleur là, où il y a le moins", dit l'élu en référence à la cité Floréal où se trouve cette école, le quartier le plus pauvre de la commune. "On a une population qui considère à tort qu'un certain nombre de pratiques comme l'apprentissage de la musique classique, des échecs ou du golf, sont réservés à des villes riches, moi je dis on y a droit !".

Thierry Meignen, maire du Blanc-Mesnil © Radio France - Hajera Mohammad

Attirer de nouvelles familles

Le maire reconnaît aussi une volonté d'apporter de la mixité sociale dans un quartier en plein renouveau avec l'implantation de nouvelles résidences avec accès à la propriété, "alors qu'on est à 100% de logement social quasiment". Thierry Meignen espère que cette école attirera de nouvelles familles. D'ailleurs, les demandes de dérogations pour les inscriptions à la rentrée de septembre sont déjà nombreuses.