Le blocage de la fac des Lettres de Limoges reconduit jusqu'au 10 mai

Le blocage de la fac des lettres de Limoges continue. Bloquée depuis le 7 mars contre la réforme des retraites, la reconduction du mouvement a été voté ce lundi matin en Assemblée Générale jusqu'au 10 mai inclus. Dans l'amphi Vareille près de 400 jeunes ont débattu pendant 3h. Au final : 41 abstentions, 129 voix contre et 228 voix pour.

Une nouvelle reconduction diversement appréciée. Gabrielle, étudiante en histoire, retient les actions menées depuis plus d'un mois : "Ça a permis de faire des ateliers, de l'éducation populaire, des formations sur plein de choses. Ça a été extrêmement enrichissant".

Lucas, opposant au blocus, ne perçoit pas les choses de la même façon. Il dénonce les insultes et le manque d'écoute : "On se fait insulter de fasciste, parfois de nazi, de sexiste, homophobe, des choses qui n'ont rien à voir avec nos dires. Nos avis ne sont pas pris en compte. Le comité de mobilisation considère qu'il a fait des choses pour avancer et des pas vers ceux qui étaient contre, alors que rien n'a été fait."

Les partiels auront lieu dès le 11 mai

Autre idée soumise au vote ce lundi, perturber les partiels prévus dans deux semaines. La proposition a été rejetée par une très large majorité des étudiants. Les épreuves devraient donc se dérouler sans accrocs.

Ce lundi matin, le doyen de la fac, François Avisseau, avait demandé à ce que les partiels, qui doivent commencer le 11 mai, puissent se tenir . Il semble avoir été écouté.