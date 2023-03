Le blocage du centre de distribution de Guéret perturbe l'arrivée du courrier

Des manifestants bloquent l'entrée et sortie des camions au centre de distribution du courrier de Guéret

C'est un nouveau blocage qui perturbe votre quotidien. Des manifestants contre la réforme des retraites ont installé un barrage devant le centre de distribution du courrier de Guéret, situé près des archives départementales. Aucune lettre ou colis ne rentrent ou sortent du centre depuis lundi, 7h du matin.

Ils sont environ 50 à se relayer jour et nuit pour bloquer l'accès du site aux camions avec tonnelles, palettes et feux. Vous pouvez tout de même aller à pied récupérer ou déposer vos colis et lettres. Depuis lundi, seules huit personnes sont venues au guichet selon un employé. C'est dix fois moins de monde que d'habitude.

Blocage au centre de distribution du courrier à Guéret © Radio France - Fany Boucaud

12.000 personnes n'ont plus de courrier dans leur boîte aux lettres

Dans un communiqué, La Poste déplore cette situation et explique qu'aucun employé ne fait grève et que le Carré pro reste ouvert aux clients professionnels comme aux particuliers. Seuls les habitants de Guéret et de son agglomération sont touchés, le reste du département reçoit son courrier normalement.

En Creuse, une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce jeudi 23 mars. Rendez-vous à 10h à la gare routière de Guéret. Avant ça, une opération de ralentissement/filtrant est annoncée par l'intersyndicale creusoise entre les ronds-points de l'Europe et Pompidou à partir de 7h.