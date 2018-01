Sept organisations syndicales appellent à la grève dans les maisons de retraite ce mardi. En cause : le manque de personnel et de moyens pour la prise en charge des résidents en fin de vie. Certains pointent des dérives de maltraitance institutionnelle.

Bordeaux, France

C'est un appel à la grève générale qui est lancé pour cette journée de mardi dans tous les EHPAD de France ainsi que dans les services de soins et d'aide à domicile. Une intersyndicale (CGT, CFDT, FO, SUD, UNSA, CFTC et CFE-CGC) réclame des conditions de travail dignes et respectueuses des salariés. De nombreux personnels soignants dénoncent une dégradation globale de la prise en charge des pensionnaires.

"Dans certains EHPAD on frôle la maltraitance faute de moyens" dénoncent les syndicats. A Bordeaux une manifestation aura lieu à 14 h devant le Conseil départemental de la Gironde dans le quartier Mériadeck, et à 15 h à quelques centaines de mètres plus loin devant l'Agence Régionale de Santé.

Travailler dans de tels conditions m'a rendu malade. Je suis aujourd'hui en arrêt et je ne suis pas certaine de vouloir reprendre mon activité

- Catherine, aide-soignante dans un EHPAD de Sud-Gironde

Sur le terrain et dans les établissements des témoignages de salariés émergent pour dénoncer un "turn-over" chronique et le recours de plus en plus fréquent aux contractuels pour remplacer un personnel à bout de souffle.