Le blues des routiers bretons face au Coronavirus : "j'ai l'impression d'être un pestiféré"

Depuis le début du confinement et les mesures imposées par le gouvernement, les chauffeurs routiers se sentent délaissés voire isolés. Les restaurants ne sont plus ouverts, les sanitaires des aires d'autoroute non plus. Sans parler des entreprises fermées. Témoignages.

Alors qu'ils pourront exceptionnellement rouler ce dimanche, les routiers du pays se sentent toujours délaissés. Depuis la mise en place des mesures de confinement en début de semaine, ils ont le sentiment de ne plus pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions. Certains sont à bout.

"Dans les grosses entreprises on limite les contacts. Je ne vois quasiment plus les gens. Nous n'avons plus le droit aux sanitaires ni aux machines à café. Parfois on nous regarde comme des pestiférés," raconte Pascal arrêté sur le bord d'une route de campagne à bord de son 19 tonnes. "Les aires de repos ont fermé. Même si les Président a demandé à ce que le nécessaire soit fait, en vérité on manque d'endroits pour s'arrêter en sécurité, se laver et manger."

Verbalisé en allant au supermarché

Pascal raconte qu'un de ses collègues a même été verbalisé alors qu'il allait au supermarché pour s'acheter à manger. "On ne peut pas se garer sur les parkings avec nos camions alors on se met un peu plus loin. Mon collègue n'avait pas sa dérogation, il a pris une contravention." Des situations que les syndicats comme Force Ouvrière dénoncent depuis plusieurs jours maintenant.

"On en a marre, on n'a plus le moral, on trouve des entreprises fermées, on fait de la route pour rien. Parfois on nous refuse même des marchandises," confie Hervé, qui livre sur tout le territoire. "Je suis rentré à l'entrepôt avec des arbres, des plantes, des tomates," ajoute Pascal. "Tout ça va pourrir."

Un manque de protection

Les routiers s'inquiètent aussi pour leur santé. "Nous n'avons pas de masques, pas de gants, pas de gel hydroalcooliques. On sait que les masques ne servent pas forcément à grand chose si on n'est pas malade mais on craint la contagion des autres," avoue Eric, routier au sein d'une entreprise d'Ille-et-Vilaine. "Je m'inquiète aussi pour ma famille quand je rentre chez moi. Je prends une douche mais est-ce qu'il faut la désinfecter...on ne sait pas. Je touche des papiers sur lesquels d'autres ont mis leurs mains, est-ce que le virus est dessus ? On ne sait pas non plus," se questionne Pascal.

Ce vendredi 20 mars le chauffeur a fait ses dernières livraisons. Il ne retournera pas au travail lundi, faute de livraisons à effectuer de marchandises à déposer. "Nous n'étions plus que trois volontaires sur vingt salariés de toute façon."

Un groupe de soutien sur Facebook

Un groupe de soutiens aux chauffeurs routiers a été créé par une Bretonne sur Facebook. Les utilisateurs peuvent y déposer des messages de sympathie.