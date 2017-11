Le boeuf bourguignon élu plat français par excellence

La Bourgogne a la cote (de boeuf) ! D'après un sondage de l'institut Toluna pour Nestlé France publiée par Le Parisien/Aujourd'hui en France, près d'un Français sur quatre (23%) considère le boeuf bourguignon comme le plat qui représente le mieux la cuisine française. Comment expliquer ce succès ?

Plat traditionnel par excellence, on ne présente plus le bourguignon de boeuf : du vin rouge, du boeuf, des carottes et des pommes de terre... Il fait partie intégrante de notre patrimoine culinaire, et nombre d'entre nous en gardent des souvenirs d'enfance.

Un souvenir terrible en pensionnat - Hugues, auxerrois

Pour Hugues, croisé devant une boucherie auxerroise, le bourguignon et lui, l'histoire avait bien mal commencé : "J'ai été vacciné quand j'étais en pensionnat dans les années 60. On nous servait des rebuts, il y avait plus de gras que de viande, c'était presque immangeable, épouvantable ! Un souvenir terrible. Il m'a fallu quelques années pour me réconcilier avec le boeuf bourguignon", sourit-il.

Mais aujourd'hui, il n'est plus fâché avec ce plat. "Heureusement, la cuisine familiale n'avait rien à voir avec celle qu'on nous servait à la cantine. Ma mère faisait un très bon bourguignon. Servi avec du bon vin, c'est magnifique !". Sans rancune donc.

Un retour à la cuisine de nos grand-parents

C'est bien cet aspect familial qui fait l'attrait du bourguignon, explique Gilles Gourdin, le chef du restaurant le Seignelay, au centre d'Auxerre. "C'est simple, mais il y a un goût qui rappelle notre passé. Quand on rentrait à la maison, ça sentait bon là-dedans, on était content de se mettre à table, et c'était bon, simplement."

Un retour aux sources culinaire plébiscité par les Français ces derniers temps. "Depuis 4 ou 5 ans, les habitudes alimentaires ont beaucoup changé", remarque Gilles Gourdin. "Plats cuisinés, de terroir, fait maison... On revient vraiment à cette cuisine d'avant."

"Encore hier soir, on a vendu 10 ou 15 boeufs bourguignons" - Gilles Gourdin, restaurateur à Auxerre Copier

Et puis, bien sûr, c'est aussi un fleuron de la gastronomie française. Le bourguignon de boeuf est toujours très demandé par les touristes. Claire Saunier, du restaurant Le Rendez-vous à Auxerre, confirme : "C'est l'un des plats que l'on vend le plus, surtout l'été, quand les étrangers viennent en vacances dans l'Yonne. Oui, oui, surtout l'été ! Pour les Américains et les Japonais notamment, le boeuf bourguignon, c'est vraiment l'image de la Bourgogne."