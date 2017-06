Le bonheur d'avoir des jumeaux dans l'Yonne

L'association Jumeaux et plus de l'Yonne organisait lundi un pique-nique au poney-club de Toucy. Elle apporte un soutien moral et matériel aux parents et aux futurs parents d'enfants multiples.

La journée de lundi avait notamment pour objectif de permettre aux familles d'échanger sur la particularité d'élever des jumeaux et les astuces à mettre en place . C'était aussi l'occasion pour les enfants de monter à poney, une activité que les parents n'ont pas souvent l'occasion de leur offrir lorsqu'il faut multiplier le tarif par deux, trois et parfois quatre.

On espérait être trois, on est quatre et c'est le bonheur

Une dizaine de familles était présentes, certaines avec des bébés.Et même si c'est parfois compliqué de s'occuper de deux enfants à la fois, elles s'en sortent plutot bien. L'exemple de Cédric et Virginie , déjà parents de deux enfants, ils ont accueillis il y a 6 mois Nolwenn et Mewenn. « Très contente d'avoir une grande famille comme on le voulait » Cédric est sur la même longueur d'onde que Virginie. « On espérait être trois, on est quatre, c'est le bonheur .»

Le bonheur, certes, mais du coup avec quatre enfants c'est aussi pas mal de changement. « Nous avons acheté une voiture plus grande et agrandir la maison pour que les jumelles puissent avoir leur chambre. »

Je dois être adroite des deux mains. Un biberon avec un bébé dans le transat, un autre avec le bébé dans les bras

Des jumeaux, c'est aussi des techniques à mettre en place pour changer les couches , habiller les petites et leur donner à manger. « Quand papa est au travail , il faut que maman se débrouille. Et bien sur elles ont souvent faim en même temps, donc je dois être adroite des deux mains . Donc les deux biberons, un dans le transat, un dans les bras. On fait comme on peut.»

Julia et Antoine les parents, font tout à deux pour les jumeaux, Ulysse et Léandre © Radio France - Damien Robine

Je ne peux pas me défiler. Quand les deux pleurent, je suis là pour changer la couche ou donner le biberon

Julia et Antoine eux sont les parents d'Ulysse et Léandre nés il y a 5 mois et demi. Double poussette, davantage d'habits et de couches. Le couple craignait surtout le coté financier. Il a donc fallu anticiper. « Disons que autour de nous, lorsqu'ils ont entendu le mot jumeau, ils nous ont tout refilé. On a même plus que ce qu'il faut concernant les habits et les accessoires. Ce qui a coûté le plus cher, c'est le lait et les couches. »

Dans l'Yonne les parents de jumeaux sont des parents comme les autres. Le reportage de Damien Robine Copier

Si financièrement c'est donc parfois difficile, côté organisation Antoine, jeune papa, est fier d'assumer son rôle. « Je ne peux pas me défiler comme un papa qui n'entendrait pas ses enfants pleurer quand il faut changer la couche ou leur donner le biberon. Déjà avec un seul enfant c'est difficile. Alors là on est obligé d'être deux et c'est très bien comme ça. »

Cependant il y a quand même de petites choses qui agacent les parents de jumeaux. C'est le cas de Cédric lorsqu'il se promène dans la rue avec toute sa famille. « Ce qui est gênant c'est quand les gens s'agglutinent autour de la poussette en disant , oh c'est des jumeaux ? On a un peu marre des fois de toujours répondre aux mêmes questions. Ça doit être une organisation ? C'est difficile ? On leur répond que tout va bien et que c'est notre problème, entre guillemets. »

Si vous souhaitez entrer en contact avec d'autres parents d'enfants multiples dans l'Yonne, c'est sur facebook jumeaux et plus 89. L' association Jumeaux et plus de l'Yonne qui tient une permanence demain mercredi à l'UDAF, 39 avenue de st Georges à Auxerre, de 9h à 11h. Elle y accueillera les parents ou futurs parents de jumeaux et plus.