Le bonus vélo dope les ventes dans l'agglomération d'Évreux

L'agglomération d’Évreux a mis en place un bonus vélo qui permet d'acheter un vélo neuf ou d'occasion moins cher, électrique ou non. Depuis son lancement, l'opération connaît un tel succès que la collectivité a dû doubler le budget consacré pour satisfaire toutes les demandes. .

Évreux serait-elle en passe de détrôner Copenhague, Utrecht, Amsterdam ou Strasbourg ? Peut-être pas encore, mais une chose est sûre, il y a plus de cyclistes dans les rues de la ville depuis le premier déconfinement. Ce constat, Romain Chasserez, l'a également fait dans son magasin de cycles. Les ventes s'enchaînent, encore plus depuis la mise en place par Évreux Portes de Normandie d'une prime qui peut aller jusqu'à 35% du prix du vélo, "en deux mois l'enveloppe de 150.000 euros a été dépensée" avance le gérant des Cycles Chasserez et "ils ont abondé une deuxième enveloppe de 150.000 euros qui est toujours en cours". Mais attention le "bonus véloo" se termine le 31 décembre 2020, il ne vous reste que quelques jours pour en profiter.

Le boum du vélo à Evreux / Reportage de Laurent Philippot Copier

583 dossiers ont déjà été instruits pour les soixante-quatorze communes de l'agglomération et c'est à Évreux qu'il y a le plus d'acquéreurs de vélos, suivi par les communes de Saint-Sébastien-de-Morsent, d'Aviron, Guichainville et Saint-André-de-l'Eure. Le professionnel salue la simplicité du dispositif, la prime étant déduite directement de la facture d'achat.

"On s'occupe de tout" explique Romain Chasserez Copier

Le vélo à assistance électrique représente deux tiers des ventes, contre un tiers pour le vélo à assistance "musculaire". Comptez de 1.000 à 3.000 euros pour un bon VAE chez un professionnel.

Les prix peuvent parfois s'envoler. Ce VTT adulte à assistance électrique est proposé à 5999 euros. C'ets le plus cher de la boutique © Radio France - Lauren Philippot

Succès aussi du "coup de pouce vélo"

Quand il ne vend pas des vélos dans sa boutique, Romain Chasserez et son équipe les remettent en état, grâce au "coup de pouce vélo".

Une fois passé entre les mains d'Ophélie, ce vélo sera comme neuf © Radio France - Laurent Philippot

"On est à 160 dossiers, on aurait certainement pu en faire beaucoup plus" explique Romain Chasserez qui a dû "limiter à un ou deux vélos par jour pour ne pas faire que ça". Mais bonne nouvelle, le "coup de pouce vélo" est prolongé jusqu'au 31 mars 2021.