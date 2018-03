Franche-Comté, France

L'équithérapie se développe dans le nord Franche-Comté. Cette approche vise à améliorer le bien-être de personnes autistes et en situation de handicap, à travers l'équitation. A Chèvremont, cela fait 5 ans que des groupes de jeunes autistes et polyhandicapés (personnes souffrant de plusieurs handicaps) sont accueillis. Dans le Territoire de Belfort il existe au moins 4 centres similaires, même si tous ne proposent pas un accompagnement régulier.

Renforcer la confiance en soi

Les parents d'enfants polyhandicapés et autistes sont les premiers à observer les effets de la pratique de l'équitation sur les comportements de leurs enfants. Ils sont nombreux à souligner la confiance en soi que peut apporter cet exercice. Marie Jeanne est mère d'une personne autiste, aujourd'hui adulte, qui a suivi plus jeune des ateliers d'équitation. Une pratique qui a notamment permis à son enfant de se responsabiliser dit-elle.

"On a vu quelqu'un de super heureux sur son cheval, très fier de lui"- Marie Jeanne, maman d'une personne autiste

Ces effets positifs sur les personnes en situation de handicap ou autistes, les moniteurs d'équitation les observent également. "Ça les apaise beaucoup. On a des enfants qui sont des fois un peu perturbés, un peu dans tous les sens, et le poney ça les pose, ça les apaise" détaille Claire Dravigney, monitrice et gérante du centre équestre Les p'tits bouts, à Chèvremont.

A Chèvremont, le centre équestre dispose depuis peu de selles "adaptées", qui permettent aux enfants de se maintenir. © Radio France - Manon Klein

Favoriser l'insertion

A travers la pratique du cheval et du poney, plusieurs centres équestres cherchent également à améliorer l'insertion des personnes en situation de handicap et les personnes autistes. Claire Dravigney aimerait ainsi pouvoir les intégrer dès l'année prochaine dans les cours avec les autres enfants.

Un mode de thérapie en plein essor

L'équithérapie a gagné du terrain ces dernières années dans le nord Franche-Comté. On compte environ une trentaine de centres équestres pouvant accueillir des personnes polyhandicapées et autistes dans la région. Le matériel pour pouvoir monter s'adapte lui aussi. A Chèvremont, le centre équestre vient de se doter récemment de nouveaux "outils", comme par exemple de selles adaptées, pour aider les jeunes à bien se maintenir une fois sur le poney ou le cheval. En revanche, le nombre de moniteurs spécialisés disposant d'une formation en équithérapie reste assez faible. On en compte moins de dix en Franche-Comté.