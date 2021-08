Le boom des boutiques de CBD partout en Midi-Pyrénées

A Toulouse, mais aussi dans les villes moyennes comme Montauban, Muret ou Albi, il y a de plus en plus de boutiques qui vendent du CBD. Un bon filon pour les commerçants mais le secteur de la santé demande que le secteur soit régulé alors que s'est engagée une longue bataille juridique.

Si vous avez l’impression de voir des boutiques de CBD c’est normal ! Depuis les premières boutiques en 2018, le nombre de vendeurs de CBD se multiplient. En France, on est passé d’une centaine à 400 environ ces derniers mois. A Castres par exemple, depuis quelques mois, plus de six boutiques ont ouvert. Il y en aurait plus de quinze à Toulouse.

Dans ces enseignes, on vend du CBD dans des produits dédiés : fleurs, huiles et cire. A l'aspect et à l'odeur, impossible ou presque de le différencier de l'herbe de cannabis illégale. Mais le cannabis en vente dans ces magasins ne contient pas, ou très peu, de THC, la molécule à l'origine de l'effet euphorisant. Pour être autorisée à la vente en France, l'herbe doit contenir moins de 0,2 % de THC.

Ni un stupéfiant ni un médicament, mais une marchandise

L’utilisation du CBD est tolérée mais il n'existe pas de cadre légal clair. Fin juin, la Cour de cassation a jugé légale la vente de CBD en France, en s'appuyant syr l'invalidation par la justice européenne de l'interdiction de vente de produits CBD en France. Elle a estimé qu'il ne constituait ni un stupéfiant ni un médicament, mais bien une marchandise qui doit pouvoir circuler. Et donc depuis les boutiques se sont multipliées. Ce 9 août aussi, l'association française des producteurs de cannabinoïdes a aussi déposé un recours auprès du Conseil d'Etat pour légaliser le CDB sous forme de fleurs et de tiges.

Beaucoup de beaucoup de gens aujourd'hui viennent au CBD parce que leur médecin leur dit très clairement que c'est une alternative.

Nature & CBD est une marque toulousaine qui monte et qui ouvre de plus en plus de boutiques confirme son directeur commercial Cyrille Richard. "Le marché est en forte croissance puisque la molécule est en train de se démocratiser. De plus en plus de médias en parlent. Les gens connaissent de plus en plus la molécule et on a un nombre d'utilisateurs qui est clairement grandissant."

Attention aux dérives

Guillaume Arcese, conseiller municipal et médecin à Castres regrette le manque de réglementation qui entoure ce nouveau marché en plein boom. "On a dépénalisé la commercialisation du CBD en France, on peut donc vendre de façon légale ce produit. Mais aujourd'hui, on le vend en dehors de toute réglementation, en dehors de tout cadre législatif. Aujourd'hui, certains disent que le CBD est efficace contre la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, le cancer et même le vide. Toutes ces allégations thérapeutiques sont totalement fausses. Le CBD a des actions antalgiques et anxiolytiques. Ça, c'est clair, c'est prouvé. On le sait, mais il faut faire attention aux dérives. Il y a la volonté de revenir à des produits plus simples et naturels. En tout cas, c'est comme ça que les industriels du CBD le présentent. Alors pourquoi pas? Mais en tout cas, il faut le faire avec intelligence et avec une réglementation pour accompagner au mieux ses clients."

La législation sur la vente de CDB devrait bouger quand les essais sur le cannabis thérapeutiques auront abouti en France.