Le boom du camping-car en Occitanie depuis le déconfinement

Un des leaders du camping-car en France, Loisiréo, constate une augmentation des locations et des ventes pour cet été, conséquence de l'épidémie de coronavirus. Les vacanciers sont de plus en plus nombreux à choisir ce mode de transport dans le contexte de crise sanitaire.

Le boom des achats et des locations de camping-cars observé cet année ! C'est une des conséquences du coronavirus. Beaucoup de vacanciers préfèrent louer ou acheter une caravane plutôt que d'aller dans une location classique, pour éviter les risques de contamination. Dans toute la région, les concessionnaires sont débordés, croulent sous les demandes pour cet été. C'est le constat du groupe Loisiréo qui compte plus d'une dizaine de concessions en Occitanie.

Depuis le déconfinement, la concession Loisiréo de Muret enregistre des rendez-vous toute la journée avec des clients comme Francis qui investissent. Il achètet un fourgon à 50.000€ dans lequel il va voyager avec sa femme et son berger allemand : "Je suis un camping-cariste de longue date avec une période de dix années sans rien parce qu'on a voyagé autrement. _Mais là, après le covid-19, on peut moins voyager en avion donc on reprend le camping-car_. L'idée du camping-car nous séduit de nouveau."

Ils sont très nombreux dans ce cas là. Il n'y a pas que les retraités, il y a aussi des cadres qui achètent désormais des camping-cars. Un véritable essor comme le dit la directrice générale du groupe Loisiréo, Evelyne Agest-Labroquère : "On n'a presque plus de camping-cars à vendre. On ne sait même pas comment on va faire en septembre pour vendre les nouveautés 2021. _Même les constructeurs ont été pris d'assaut. Le groupe Trigano, par exemple, a liquidé tous ses stocks_. Il faut donc que les chaînes produisent de nouveau, et en septembre, on aura peu de produits." D'après les chiffres de l'entreprise, les locations ont augmenté de 20% et de 30% pour les ventes de fourgons et de vans.