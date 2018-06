Les chiffres liés au logement en Corse connaissent une forte croissance. C'est ce que fait valoir la toute dernière étude réalisée par l'INSEE. Résidences principales et secondaires en hausse, logements vacants en baisse, le marché immobilier a connu une très forte activité ces dernières années.

Corse, France

L'enquête réalisée par l'INSEE est sans équivoque : le Corse connait un boom du logement depuis une dizaine d'années. Cette étude sur l’évolution du parc des logements a été réalisée à partir des résultats du recensement de la population 2015.

Une activité immobilière étroitement liée à la croissance démographique de l'île. 4.000 personnes environ se sont installées en Corse ces dernières années, installations qui se sont donc traduites par une forte croissance des résidences principales et secondaires. Aucune autre région ne rivalise avec la progression insulaire. Depuis 2010, la Corse a gagné un peu plus de 5.000 logements par an. La croissance démographique explique donc la progression des résidences principales, la pression touristique justifie elle l'augmentation des résidences secondaires. Des résidences qui, dans les deux cas, sont réalisées en grande majorité sur le littoral. Enfin, la Corse enregistre aussi une baisse des logements vacants.