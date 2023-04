Le boulanger de Chambon-la-Forêt en compétition dans l'émission " La Meilleure Boulangerie de France"

Comme le veut le principe de l'émission, ce sont des clients de Nelson Carreira qui l'ont inscrit à la Meilleure Boulangerie de France , spéciale Centre-Val de Loire. Dès qu'il a reçu le coup de fil de la chaine, le boulanger de Chambon-la-Forêt n'a pas hésité une seconde. " Pour moi, c'est à la fois un défi et une fierté. L'occasion de montrer l'artisanat, le fait-maison et aussi que, dans un petit village, on peut faire de grandes choses."

" Nous, on connait le résultat mais on a bien gardé le secret"

Le tournage à la boulangerie de Chambon-la-Forêt lui a eu lieu le 29 juillet dernier et depuis, les clients posent régulièrement des questions sur les coulisses, les produits testés et le résultat. Seulement, le couple de boulangers s'est engagé auprès de M6 à ne rien dévoiler avant la diffusion. "On a tenu bon. Même pour nos filles, à l'école, c'était motus et bouches cousues" explique Gaëlle Carreira. Elle a été notée sur l'accueil et l'agencement des vitrines. "Je ne sais pas ce que ça va donner. Nous, on sait comment on travaille mais après, il peut y avoir une interprétation différente à l'écran. Normalement, je suis quelqu'un de sympathique. Mais, si ça se trouve, ce sera la honte en découvrant les images".

Chez les Carreira, les deux filles de 17 ans et 11 ans mettent régulièrement la main à la pâte. Il est donc logique de les retrouver ce lundi soir dans l'émission. " Pour moi, c'était un peu stressant" confie Marion, la plus jeune. " On avait face à nous Bruno Cormerais, un des meilleurs ouvriers de France et on a dû entendre quelques critiques".

La façade de la boulangerie de Chambon-la-Forêt © Radio France - Patricia Pourrez

Une certaine idée de la transmission

Pour le défi lancé dans l'émission par Norbert Tarayre, Nelson Carreira est épaulé par un jeune en formation. " Pour moi, c'est très important aussi de mettre la jeunesse à l'honneur dans nos métiers. Avec ma femme, on est très investi au CFA d'Orléans et dès que l'on peut, on accueille des jeunes en apprentissage, en formation. On a besoin de cette nouvelle génération qui a plein d'idées".

La boulangerie de Chambon-la-Forêt, qui compte une petite dizaine de salariés, fait elle-même ses pâtisseries et son chocolat. L'un de ses spécialités, c'est le Pithiviers fondant. Sera t-il en dégustation ce lundi dans l'émission ? Réponse sur M6 à partir de 18H35. Un autre boulanger du Loiret participe cette semaine à l'émission. Il s'agit de l'enseigne " Les Deux Boulangers", avenue Soulas à Saint-Jean-de Braye.