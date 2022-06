Le boulanger isérois qui dénonçait le racisme a reçu de nombreux messages de soutien

Il raconte subir régulièrement des propos et des insultes proférées devant l'entrée de sa boulangerie de Saint-Marcellin : depuis qu'il a parlé sur les réseaux sociaux puis à nos confrères du Dauphiné Libéré, Mouhssine Zouine a reçu des soutiens d'un peu partout en France.. et dans le monde.

"Ce sont mes clients qui m'ont poussé à faire quelque chose, lance Mousshine Zouine, et la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était Facebook. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne des proportions aussi énormes!" Ce boulanger franco-marocain installé à Saint-Marcellin depuis l'automne 2020 voulait dénoncer le racisme dont il est victime. C'était au début du mois de juin. Son témoignage s'est depuis largement diffusé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse comme chez nos confrères du Dauphiné Libéré.

Derrière le comptoir de sa boutique "Dina l'amie du pain", Mousshine décrit les intimidations, les provocations qu'il a subi : "quasiment tous les jours c'était 'Marocain de m...." - il y a pas mal de gros mots que je veux éviter de dire - sinon c'était 't'as rien à faire ici, un magasin arabe n'a rien à faire ici'." Des insultes balancées devant son magasin, depuis l'extérieur, raconte-t-il. Et puis il y a eu des crachats sur sa vitrine...

"Je suis scandalisé et peiné" dit l'un de ses clients

Alors il s'est décidé à parler sur les réseaux sociaux. Il a reçu des témoignages de soutien. De la part de clients d'abord, comme Yves, qui vient justement acheter sa baguette : "il se lève tôt, il est tous les jours de la semaine à disposition, et donc c'est un travailleur ! Et je suis scandalisé et peiné de cet état de fait, voilà." Des messages de soutien sont venus de Saint-Marcellin, de ses alentours, mais aussi d'autres régions de France : "Les gens ont commencé à parler, j'ai reçu du soutien énorme et c'est une chose qui m'a fait énormément plaisir. Voir que ça a fait mal à beaucoup de gens et pas qu'à moi..." Et ça ne s'est pas arrêté aux frontières. On lui a écrit de loin : "Canada, Maroc, Algérie, Belgique, Suisse, Qatar, Arabie Saoudite, égrène-t-il, j'en passe et des meilleurs."

Ce père de famille de 43 ans a pensé un moment jeter l'éponge et fermer boutique. Mais les messages lui ont redonné espoir. Et puis ce coup de projecteur a rendu ses détracteurs plus discrets ; "ça s'est calmé" constate Mousshine. "Mes clients me disent de rester ouvert, dit-il. Je ferai mon possible. Si je réussis à remonter la pente, c'est magnifique."