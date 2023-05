Le Boulazac Basket Dordogne baisse le tarif de ses places pour le match retour des demi-finales des play-off

"Le club souhaite répondre aux demandes de son public après les 1/4 de finale et profiter d'un Palio au meilleur de sa forme afin d'accrocher sa place en finale". Voilà comment le Boulazac Basket Dordogne annonce dans un communiqué revoir à la baisse les tarifs des billets pour le match retour des demi-finales des play-off, mercredi 31 mai à 20h00, face à Chalon-sur-Saône.

ⓘ Publicité

Les spectateurs bénéficieront de deux offres uniques : 10 € pour les places situées au deuxième niveau et en tribune McDo (6€ pour le tarif enfant, étudiants et licenciés) et 15 € pour toutes les places situées au premier niveau (10 € pour le tarif enfant, étudiants et licenciés).

2 021 spectateurs contre 3 800 en moyenne

Il faut dire que de nombreux supporters, et notamment des habitués dont l'abonnement ne comprend pas les matches des play-off, ont exprimé leur grogne jeudi 25 mai en boudant la belle des quarts de finale face à Antibes. Seules 2.021 personnes ont assisté à cette rencontre pourtant décisive, alors que le Palio enregistre une affluence moyenne de 3.800 supporters, offrant le spectacle d'une salle clairsemée.

La billetterie en ligne est disponible sur le site boulazac-basket-dordogne.com. Vous pouvez également acheter vos billets, vendredi 26 mai jusqu'à 17h00 et samedi matin de 9h00 à 12h30. Le match est à vivre en direct sur France Bleu Périgord.