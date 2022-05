Le Boulazac Basket Dordogne envoie des dons en Ukraine

On ne compte plus les dons pour venir en aide au peuple ukrainien. Et le Boulazac Basket Dordogne ne fait pas exception. Au début du conflit, le club a pris contact avec un de ses anciens joueurs. Roman Virastjuk, un basketteur ukrainien, avait joué au BBD. Désormais installé à Kiev, il a quitté la capitale ukrainienne sous les bombardements et s'est réfugié dans l'ouest du pays. Là, il a monté un centre d'aide aux familles et aux orphelins. Le BBD a décidé de l'aider.

En lien avec l'association périgourdine Les petits pas Delo, le BBD a décidé de donner du matériel pour les enfants, des couches, des produits d'hygiène et de la nourriture. L'association a tout acheminé, en camion, il y a trois semaines à Medyka à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne.

