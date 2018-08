Bayonne, France

Il va bientôt falloir se la jouer pédale douce sur le boulevard du BAB: à partir du 3 septembre, la limitation de vitesse passera de 70km/h à 50km/h pour les 20.000 à 40.000 automobilistes quotidiens. Une baisse de la vitesse maximale applicable entre le rond-point de L'Europe à Biarritz et de Sabalce à Bayonne, autant dire la quasi totalité de ce boulevard urbain. Cette mesure a été prise par la ville d'Anglet et le syndicat des mobilités Pays Basque Adour pour "pacifier" le trafic.

Fluidité lente

Pour Damien Duhamel, "l'intérêt c'est de limiter les bouchons et de travailler sur la fluidité lente. Ça garantit une certaine régularité. C'est beaucoup plus agréable que de rouler à 70 km/h et de se retrouver d'un seul coup arrêté à proximité d'une zone à 30km/h". Le changement de limitation provoquera "un changement assez radical de l'image de ce boulevard du BAB qui va passer d'un mode très routier à un mode beaucoup plus urbain, pacifique et fluide" pour le technicien. Il ajoute que cette mesure "favorise aussi la sécurité des automobilistes et des vélos, et des piétons, parce qu'il y a des habitants à proximité". En conclusion, "50 km/h c'est le meilleur compromis possible".

Comme aux Allées Marines, le trafic est de plus en plus dense dur le BAB © Radio France - Jacques Pons

Damien Duhamel: "L'intérêt c'est de limiter les bouchons". Copier

Automobilistes mécontents

Il y a à peine quelques années, cette 2x2 voies était à 90km/h. Alors les automobilistes râlent forcément: un prétexte pour mettre plus de PV, ça créera plus de pollution, plus d'embouteillages, voilà les réflexions recueillies aux abords du boulevard, mais on trouve aussi des partisans de la circulation douce dans le reportage audio que vous pouvez écouter ci-dessous.

Il y aura plus de pollutions pour certains Copier

Nouvelle ligne de bus

Chronoplus inaugurera une nouvelle ligne © Radio France - Jacques Pons

La nouvelle limitation entre en vigueur le 3 septembre. Ce même jour, la ligne 17, baptisée "Babex" fera ses premiers tours de roue sur le BAB, destinée à relier au plus vite la mairie de Bayonne à la gare de Biarritz. Elle aura 15 arrêts donc 5 créés exprès pour elle.